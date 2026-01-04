Antakya Gülderen Mahallesi'nde 9 Araçlık Zincirleme Kaza: Durağa Dalma Anları Kamerada

Antakya Gülderen Mahallesi'nde 9 Araçlık Zincirleme Kaza

Durağa dalma anları ve kaçış kameralarda

Hatay’da, soğuk havayla birlikte kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Olay, sabahın erken saatlerinde Antakya ilçesi Gülderen Mahallesinde meydana geldi.

Seyir halinde bulunan bir otomobilin sürücüsü, soğuk havanın etkisiyle yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin arkasından gelen diğer araçlar da zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın en çarpıcı anı, kontrolden çıkan otomobilin bir otobüs durağına dalması oldu. Durağında bekleyen vatandaşların araçlardan kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

