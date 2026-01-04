DOLAR
Antakya Gülderen Mahallesi'nde 9 Araçlık Zincirleme Kaza: Durağa Dalma Anları Kamerada

Hatay'da soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi; durağa dalan otomobilden kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:10
Durağa dalma anları ve kaçış kameralarda

Hatay’da, soğuk havayla birlikte kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Olay, sabahın erken saatlerinde Antakya ilçesi Gülderen Mahallesinde meydana geldi.

Seyir halinde bulunan bir otomobilin sürücüsü, soğuk havanın etkisiyle yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin arkasından gelen diğer araçlar da zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın en çarpıcı anı, kontrolden çıkan otomobilin bir otobüs durağına dalması oldu. Durağında bekleyen vatandaşların araçlardan kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

