Ayvalık'ta Kuvvetli Lodos 'Alisa 1' Feribotunu Karaya Oturttu

Ayvalık'ta saatte 75-90 km'ye varan lodos, 25 m'lik 'Alisa 1' feribotunu Paşalimanı Koyu'nda karaya oturtup yan yatırdı; mürettebat yok, sızıntı bildirimi yok.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:46
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:57
Ayvalık'ta Kuvvetli Lodos 'Alisa 1' Feribotunu Karaya Oturttu

Ayvalık'ta lodos 25 metrelik feribotu karaya oturttu

Paşalimanı Koyu'nda yan yatan 'Alisa 1' için güvenlik önlemleri alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos, 25 metre uzunluğundaki 'Alisa 1' feribotunu sürükleyerek Paşalimanı Koyu'nda karaya çıkmasına ve yan yatmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre fırtınanın hızı zaman zaman saatte 75 ile 90 kilometreye ulaştı. Feribot, bölge sakinlerinin Kaplanağızı Koyu olarak da adlandırdığı sığlık alanına kadar sürüklendi ve burada karaya oturdu.

Sahil Güvenlik ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaşarak güvenlik tedbirleri aldı. Olay anında feribotta herhangi bir mürettebatın bulunmadığı ve akaryakıt ya da kimyasal sızıntı tespit edilmediği bildirildi.

Yetkililer, şu an için herhangi bir tehlike bulunmadığını, kuvvetli fırtına sona erdikten sonra feribotun kurtarılarak yeniden yüzdürüleceğini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

