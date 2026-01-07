Antakya Zülüflühan'da Sola Dönüş Kazası Kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan çarpışmada iki sürücü hafif yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi’nde, sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Sola manevra yapan bir otomobil karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

Çarpışma anı kayıtlarında, araçlardan birinin kavşağa dönüştüğü noktada diğer araçla temas ettiği görülüyor. Olayda iki otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti; ilk müdahalenin ardından her iki sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Bölge sakinleri, kavşağın sık sık kaza meydana gelen bir nokta haline geldiğini belirterek çözüm istedi. Güvenlik kamerası görüntüleri, vatandaşların taleplerini yeniden gündeme taşıdı.

10 yıldır aynı noktada manavcılık yaptığını ifade eden esnaf Mustafa Korkmaz, kavşağın kaza kavşağı haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sabahın erken saatlerinde bir otomobil, hastaneye gitmek için sola manevra yaptığı esnada karşıda gelen başka bir otomobille çarpıştı. Bu bölgede çok kaza oluyor. Bu kavşak çok tehlikeli hale geldi. Ayda 10 defa kaza olur. Ben burada 13 yıldır manavcılık yapıyorum ve bir keresinde benim manava girdiler. Buraya önlem alınması gerekiyor. Sürücüler ve yayaların dikkatli olmaları lazım. Deprem sonrasında insanların yoğunluğu bu tarafa kaydı ve yoğun bir trafik oluyor. Hastaneye giren çıkanların durumlarından dolayı dalgın oldukları için sürücülerimiz ve yayalar dikkatli olmalıdır"

