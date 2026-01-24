Şanlıurfa'da kasap dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay yeri ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan Haşimiye Meydanında meydana geldi.

Meydandaki bir kasap dükkanı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda dükkan sahibi Bakır M. ile yanında çalışan Halil P. yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve gelişmeler

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayda yaralanan Bakır M.'nin sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

