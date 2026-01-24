Turgutlu'da 3 Aylık Bebek Yatağında Ölü Bulundu

Manisa Turgutlu'da 3 aylık Ş.A.Y., Altay Mahallesi'ndeki evinde yatakta ölü bulundu. Bebek İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi, anne F.Y. emniyete götürüldü.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:45
Olayın Detayları

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 aylık Ş.A.Y.'nın uyuduğu yatakta ölü halde bulunduğu iddia edildi.

Olay, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan anne F.Y. (28), 3 aylık kız bebeğini yatakta hareketsiz halde buldu ve durumu sağlık ile polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evde yapılan ilk incelemelerin ardından bebek Ş.A.Y., kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Anne F.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yetkililer, talihsiz olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

