Bolu'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaza Detayları
Bolu'nun merkez ilçesi Aktaş Mahallesi Gölcük Bulvarı mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, farklı yönlerden kavşağa giren iki otomobil çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre, 14 NA 087 plakalı otomobilin sürücüsü İ.İ., dönel kavşağa girip dönüş yaptığı sırada, İ.E. idaresindeki 14 EH 840 plakalı otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kazada, 14 NA 087 plakalı araçta bulunan M.R. isimli vatandaş yaralandı.
Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Araçlarda hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
