Antalya Aksu'da Av Kazası: 26 Yaşındaki Oğuzhan Karagöz Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde av dönüşü tüfeğin kazara ateş alması sonucu 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:44
Av dönüşünde tüfeğin kazara ateş almasıyla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesi kırsalında meydana gelen olayda, Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç. avlanmak üzere Karaöz Mahallesi kırsalına gitti.

Avın ardından araca dönerken, iddiaya göre Ahmet G. omzuna aldığı av tüfeğini doğrulttuğu sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Karagöz, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Oğuzhan Karagöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralanmaya neden olduğu belirtilen Ahmet G., jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü ve gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Oğuzhan Karagöz'ün evli olduğu ve 6 aylık bir bebeğinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

