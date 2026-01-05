DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Antalya Aksu'da Av Kazası: Ölüme Neden Olan Arkadaş Tutuklandı

Antalya Aksu'da av dönüşünde tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz yaşamını yitirdi; şüpheli Ahmet G. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:00
Antalya Aksu'da Av Kazası: Ölüme Neden Olan Arkadaş Tutuklandı

Antalya Aksu'da av kazası: Tutuklama kararı

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Karaöz Mahallesi kırsalında avlanan üç arkadaşın dönüş yolunda meydana gelen kazada 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz ağır yaralandı. İddiaya göre, arkadaşlarından Ahmet G. omzuna aldığı av tüfeğinin ateş alması sonucu çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanmaya neden olduğu belirtilen Ahmet G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma ve yargılama

Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan Karagöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet G., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme, şüpheli Ahmet G.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri diğer tanık ve delilleri incelemeye devam ediyor.

OĞUZHAN KARAGÖZ

OĞUZHAN KARAGÖZ

AHMET G.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası
2
Salihli'de Durdurulan Araçta 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
3
Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama
4
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis
5
Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
Seçil Erzan davası: 102 yıl 4 ay hapis ve 'iradeleri sakatlandı' gerekçesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları