Antalya Aksu'da Av Kazası: Ölüme Neden Olan Arkadaş Tutuklandı

Antalya Aksu'da av kazası: Tutuklama kararı

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Karaöz Mahallesi kırsalında avlanan üç arkadaşın dönüş yolunda meydana gelen kazada 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz ağır yaralandı. İddiaya göre, arkadaşlarından Ahmet G. omzuna aldığı av tüfeğinin ateş alması sonucu çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanmaya neden olduğu belirtilen Ahmet G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma ve yargılama

Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan Karagöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet G., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme, şüpheli Ahmet G.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri diğer tanık ve delilleri incelemeye devam ediyor.

OĞUZHAN KARAGÖZ