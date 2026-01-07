Bolu'da Elektrik Kaynaklı Baca Yangını: İtfaiye Hızla Söndürdü

Bolu Belediyesi yakınındaki restoranda elektrik kaynaklı baca yangını çıktı; itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını çevre işyerlerine sıçramadan söndürdü.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:49
Bolu'da Elektrik Kaynaklı Baca Yangını: İtfaiye Hızla Söndürdü

Bolu'da Elektrik Kaynaklı Baca Yangını: İtfaiye Hızla Söndürdü

Bolu Belediyesi binasının yanında bulunan bir restoranda öğle saatlerinde çıkan elektrik kaynaklı baca yangını, çevreyi yoğun dumanla sardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevre işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, belediye binasının bitişiğindeki restorana ait bacada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangının çıkış noktasını tespit ederek bacaya müdahale etti ve alevleri söndürdü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, aynı hizada ve alt alta bulunan diğer işletmelerin elektrik panoları tedbir amaçlı kontrol edildi.

Görgü Tanığı

Şeyma Çelik, yangının çıktığı işletmenin üst katında bulunan diş kliniğinde çalıştığını belirterek şunları söyledi: "İlk başta bir koku duyduk, bir kablo yanığı gibi hissettik. Sonra kliniği kontrol ettik. Bize yangın olduğunu söylediler ve tahliye etmemiz gerektiğini söylediler. Bizde hemen klinikteki tüm elektrik şalterlerini indirip, giyinip çıktık, tahliye ettik. Restoranın bacasından çıktığını söylediler, bacasının yandığını söylediler. Bizimde havalandırma yerlerinden dumanın bize doğru püskürtüldüğünü görünce içerisi biraz duman oldu. Dükkanlarla elektrik şalterlerimiz ortak olduğu için direkt oradaki panelden doğru bize bir duman geldi. O dumandan dolayı biz de açıkçası etkilendik".

Belediye Açıklaması

Süleyman Can, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Dumanlama ve yangın söz konusu oldu. İtfaiye ekibimiz anında müdahale etti. Herhangi bir sorun yok. Gerekli önlemler alınmıştır. Baca dumanlaması sonucu tutuşan yağlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

BOLU BELEDİYESİ BİNASININ YAN TARAFINDA BULUNAN RESTORANLARIN BİRİNDE ELEKTRİK KAYNAKLI BACA...

BOLU BELEDİYESİ BİNASININ YAN TARAFINDA BULUNAN RESTORANLARIN BİRİNDE ELEKTRİK KAYNAKLI BACA YANGINI, ETRAFI DUMANA BOĞDU. YOĞUN DUMAN ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

BOLU BELEDİYESİ BİNASININ YAN TARAFINDA BULUNAN RESTORANLARIN BİRİNDE ELEKTRİK KAYNAKLI BACA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Son 1 Haftada 753 Kişi Yakalandı
2
İnegöl'de yaya geçidinde kaza: 2 kadın yaralandı
3
Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı - 2 Yaralı
4
İzmir'de Bostanlı ve Karşıyaka Vapur Seferleri İptal Edildi
5
Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama
6
Samsun’da 200 bin TL’lik nitelikli yağma iddiası: 4 şüpheli adliyede
7
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları