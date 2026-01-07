Bolu'da Elektrik Kaynaklı Baca Yangını: İtfaiye Hızla Söndürdü

Bolu Belediyesi binasının yanında bulunan bir restoranda öğle saatlerinde çıkan elektrik kaynaklı baca yangını, çevreyi yoğun dumanla sardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevre işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, belediye binasının bitişiğindeki restorana ait bacada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangının çıkış noktasını tespit ederek bacaya müdahale etti ve alevleri söndürdü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, aynı hizada ve alt alta bulunan diğer işletmelerin elektrik panoları tedbir amaçlı kontrol edildi.

Görgü Tanığı

Şeyma Çelik, yangının çıktığı işletmenin üst katında bulunan diş kliniğinde çalıştığını belirterek şunları söyledi: "İlk başta bir koku duyduk, bir kablo yanığı gibi hissettik. Sonra kliniği kontrol ettik. Bize yangın olduğunu söylediler ve tahliye etmemiz gerektiğini söylediler. Bizde hemen klinikteki tüm elektrik şalterlerini indirip, giyinip çıktık, tahliye ettik. Restoranın bacasından çıktığını söylediler, bacasının yandığını söylediler. Bizimde havalandırma yerlerinden dumanın bize doğru püskürtüldüğünü görünce içerisi biraz duman oldu. Dükkanlarla elektrik şalterlerimiz ortak olduğu için direkt oradaki panelden doğru bize bir duman geldi. O dumandan dolayı biz de açıkçası etkilendik".

Belediye Açıklaması

Süleyman Can, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Dumanlama ve yangın söz konusu oldu. İtfaiye ekibimiz anında müdahale etti. Herhangi bir sorun yok. Gerekli önlemler alınmıştır. Baca dumanlaması sonucu tutuşan yağlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

