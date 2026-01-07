Arnavutköy’de boş binanın çatısı alevlere teslim oldu

Taşoluk Mahallesi'nde yangın paniği

İstanbul Arnavutköy'de, Taşoluk Mahallesi Harmandere Sokak üzerinde bulunan boş olduğu belirtilen iki katlı bir yapının çatısında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede korku ile paniğe yol açtı. Çatının alev alev yandığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE BOŞ OLDUĞU ÖĞRENİLEN İKİ KATLI BİR YAPININ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ALEVLERE TESLİM OLAN ÇATI, VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.