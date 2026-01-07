Arnavutköy’de Boş Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Arnavutköy Taşoluk'ta boş iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, çatıda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:16
Arnavutköy’de Boş Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Arnavutköy’de boş binanın çatısı alevlere teslim oldu

Taşoluk Mahallesi'nde yangın paniği

İstanbul Arnavutköy'de, Taşoluk Mahallesi Harmandere Sokak üzerinde bulunan boş olduğu belirtilen iki katlı bir yapının çatısında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede korku ile paniğe yol açtı. Çatının alev alev yandığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

