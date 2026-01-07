Samsun'da 200 Bin TL'lik Nitelikli Yağma İddiası: 4 Şüpheli Adliyede

Samsun'da 200 bin TL'lik nitelikli yağma iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon ve iddialar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüpheliler Ü.K., R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin bir kişiyi tehdit ederek, cebir ve zor kullanma yoluyla 200 bin TL aldıkları belirlendi.

İddiaya göre, zanlılar daha sonra talep edilen 50 bin TL'nin verilmemesi üzerine müştekiyi kendi aracı içinde zorla alıkoydu; tehdit ve hakarette bulunup müştekiyi tabanca kabzasıyla darp ettiler.

Olayla ilgili operasyonda, şüphelilerin silahla, birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işledikleri değerlendirildi ve 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

