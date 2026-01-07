Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı

Batman merkez ve ilçelerindeki jandarma operasyonlarında aranan 23 şahıs yakalanıp çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:57
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda 23 şahıs yakalandı ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon ve Adli Süreç

Batman merkez ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 23 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Jandarmadan Açıklama

Batman İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, kamu düzenini ve toplum huzurunu bozan suç faillerine yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

