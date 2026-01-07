Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda 23 şahıs yakalandı ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon ve Adli Süreç

Batman merkez ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 23 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Jandarmadan Açıklama

Batman İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, kamu düzenini ve toplum huzurunu bozan suç faillerine yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

BATMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN, NİTELİKLİ SUÇLARDAN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK PEŞ PEŞE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA YAKALANAN 23 ŞAHIS ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.