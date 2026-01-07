Bozbey'e Saldırı Girişimi: 2 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yönelik saldırı girişiminde bulunan iki kardeş, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ayrıntıları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik dün gerçekleşen fiziki saldırı girişimi, Başkanın "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştuğu sırada meydana geldi. Olayda, eski CHP Belediye Meclis Üyesi Recep B. ile ağabeyi Şaban B. kürsüye yönelerek saldırı girişiminde bulundu.

Olay yerine müdahale eden koruma polisleri ve zabıta ekipleri kısa sürede şahısları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Başkan Bozbey olayın ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırı anına ilişkin görüntüler kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adli süreç ve soruşturma

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Recep B. ve Şaban B., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

