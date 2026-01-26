Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 702 Sayfalık İddianame: 41 Şüpheli Hakkında Kamu Davası Talebi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenledi; malvarlığı müsaderesi talep edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianame tamamlandı. İddianamede, Böcek ile birlikte oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve çeşitli belediye yöneticileri ile iş insanları hakkında kamu davası açılması istendi.

İddianamede talep edilen suçlamalar

Başsavcılık iddianamede, şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira gibi suçlardan cezalandırma talep etti.

Seçim süreci ve reklam ödemeleri iddiası

İddianamede yer alan ilk eylemde, 2024 yerel seçimleri sürecinde yürütülen propaganda çalışmaları kapsamında yapılan reklam harcamalarının bazı iş adamlarına fatura ettirilerek ödendiği öne sürüldü. Buna göre Anadolu Reklam adlı firma tarafından düzenlenen faturalar üzerinden milyonlarca liralık ödeme yapıldığı, bu ödemelerin icbar suretiyle irtikap ve haksız mal edinme suçlarını oluşturduğu değerlendirildi.

Boşanma tazminatı ve lüks daire iddiaları

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek’in eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına lüks bir dubleks daire alındığı; daire bedeli ile geçmişe dönük kira ödemelerinin elden teslim edildiği iddia edildi. Ayrıca yaklaşık 80 milyon lira tutarındaki boşanma tazminatının ödendiği, bu paranın bir bölümünün döviz cinsinden temin edildiği ve kalan kısmının lüks araç alımlarında kullanıldığı öne sürüldü.

Mülk ve araç geçişleri: Çocuklar ve yakınlar üzerine kayıtlar

İddianamede, Muhittin Böcek ile Zuhal Böcek’in ortak çocukları adına lüks bir villa alındığı; bu alımların döviz ve altın alım-satımı görüntüsü verilerek gerçekleştirildiği tespitine yer verildi. Ayrıca şüphelilerin yakınları adına Land Rover, Audi ve Mini Cooper marka lüks araçların alındığı ve bazı araçların elden nakit ödeme ile temin edildiği belirtildi.

Rolex saatler ve elden para iddiaları

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen Rolex marka saatlere ilişkin tespitler yapıldığı; bu saatlerin bazı iş insanları tarafından satın alınıp şüphelilere teslim edildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. İddianamede ayrıca, bazı iş insanlarının belediyedeki iskan ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması karşılığında elden para verdiği iddiasına da yer verildi.

İskan, ruhsat ve müteahhitlere yönelik iddialar

İddianamede, özellikle Aksu Altıntaş bölgesinde faaliyet gösteren müteahhitlerden iskan ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması karşılığında daire ve iş yeri talep edildiği, bazı müteahhitlerin mağdur olmamak için bu talepleri kabul etmek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri, çok sayıda dükkanın farklı kişiler adına devredildiği kaydedildi.

Ayrıca dosyada, bazı müteahhitlerin iskan süreçlerinde vakıflara bağış yapmaya icbar edildikleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne araç hibesi gibi taleplerle karşılaştıkları iddiaları da yer aldı.

Malvarlığına el konulması ve müsadere talebi

Başsavcılık tarafından soruşturma kapsamında el konulan yaklaşık 170 milyon lira tutarındaki nakit mevduat ile birlikte; 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, lüks saatler ve elektronik eşyalar dahil olmak üzere toplam değeri yaklaşık 258 milyon 600 bin lira olan malvarlığının müsaderesinin talep edildiği bildirildi.

İddianamenin mahkemeye gönderilmesi

Hazırlanan 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek 2026/23 iddianame değerlendirme numarası ile kayda alındı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüphelilerin önümüzdeki süreçte ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor.

