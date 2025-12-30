Sinop'ta Yanlış İhbar: 'Yüksekten Düşme' İhbarı Darp Olayı Çıktı

Sinop'ta 'yüksekten düşme' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Abalı Köyü Akliman Mahallesi Camii — 13.30

Sinop'ta gelen bir ihbar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay, Abalı köyü Akliman Mahallesi Camii'nde saat 13.30 sıralarında yaşandı.

Ekipler ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, bildirilen durumun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı tespit edildi; olayın aslında darp olayı olduğu anlaşıldı.

Darp edilen şahıs, darp raporu almak üzere sağlık kuruluşuna götürüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

