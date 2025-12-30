İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan bir firari, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Olayın Detayları
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan C.D. (28) isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; "gece vakti yağma" suçundan hakkında 52 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltı ve Adli Süreç
Polis ekiplerince gözaltına alınan C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek cezaevine gönderildi.
İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA 52 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.