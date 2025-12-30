DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,55 0,03%
ALTIN
6.075,55 -1,69%
BITCOIN
3.778.476,61 -1,02%

İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı

İzmir Konak'ta 'gece vakti yağma' suçundan 52 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. (28) yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:23
İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı

İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan bir firari, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Olayın Detayları

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan C.D. (28) isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; "gece vakti yağma" suçundan hakkında 52 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek cezaevine gönderildi.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA 52 YIL...

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA 52 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Yanlış İhbar: 'Yüksekten Düşme' İhbarı Darp Olayı Çıktı
2
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
3
Düzce'de Şehit Polis Turgut Külünk İçin Tören
4
Çeşme'de Yılbaşı Denetimi: Huzur ve Halk Sağlığı Önceliği
5
DEAŞ Operasyonunda Şehit Olan Polis Turgut Külünk Akçakoca'da Defnedildi
6
Diyarbakır Mardin Karayolu'nda Buzlanma Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı
7
İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları