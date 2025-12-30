DOLAR
Düzce'de Şehit Polis Turgut Külünk İçin Tören

Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit olan polis Turgut Külünk, memleketi Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:07
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk için memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Külünk, dün düzenlenen operasyonda şehit düşmüştü. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, gerekli işlemlerin ardından Akçakoca Merkez Camisi'nin avlusuna konuldu.

Tören ve Duygusal Anlar

Törende şehidin babası Aydın, annesi Kevser, eşi Dilek ve kızı Eslem Külünk ile kardeşleri ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Aile üyeleri tabut başında gözyaşı dökerken, şehidin kardeşi ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Bizi orada bekle ağabey" diyerek duygusal anlar yaşadı. Camii avlusundaki yakınlarını aile üyeleri ve protokol üyeleri teskin etti.

Katılımcılar ve Cenaze İşlemleri

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis memuru Turgut Külünk'ün naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

