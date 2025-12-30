DOLAR
Çeşme'de Yılbaşı Denetimi: Huzur ve Halk Sağlığı Önceliği

Çeşme'de yılbaşı öncesi eğlence mekanları ve alkol satış noktalarına yönelik geniş kapsamlı huzur ve halk sağlığı denetimi yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:06
Çeşme'de Yılbaşı Denetimi: Huzur ve Halk Sağlığı Önceliği

Çeşme'de yılbaşı öncesi huzur denetimleri hız kazandı

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, yaklaşan yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak ve ilçede huzuru sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimleri yürüten ekipler

Denetimler Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Denetim kapsamı ve bulgular

Ekipler, yılbaşı hareketliliğini dikkate alarak özellikle gece hayatının yoğun olduğu eğlence mekanları ve alkol satış noktalarını tek tek kontrol etti. Denetimlerde yasal evraklar, hijyen şartları ve alkol satış kurallarına uygunluk titizlikle incelendi. Denetimlerde ürünlerin fatura kontrolleri ve saklama şartları üzerinde özel duruldu.

İşletmecilere uyarılar ve denetimlerin sürmesi

Yetkililer, işletmecilere mevzuata uygunluk konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yeni yılı güvenli bir ortamda karşılamasının hedeflendiği denetimlerin, sadece yılbaşı öncesiyle sınırlı kalmayacağı; kutlamalar süresince de ilçede aralıksız devam edeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

