Antalya Büyükşehir Soruşturmasında 702 Sayfalık İddianame — Muhittin Böcek Dahil 41 Şüpheli

Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlendi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame hazırladı.

Şüpheliler ve isnatlar

İddianamede, Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile çeşitli belediye yöneticileri ve iş insanları hakkında kamu davası açılması istendi. Savcılığın talebi; icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılmaları yönünde oldu.

Seçim süreci ve reklam harcamaları iddiası

İddianamede, 2024 yerel seçimleri sürecindeki propaganda çalışmaları kapsamında yapılan reklam harcamalarının bazı iş insanlarına fatura ettirilerek karşılandığı ileri sürüldü. Buna göre Anadolu Reklam adlı firma tarafından düzenlenen faturalar üzerinden milyonlarca liralık ödemenin yapıldığı ve bu ödemelerin icbar suretiyle irtikap ile haksız mal edinme suçlarını oluşturduğu değerlendirildi.

Boşanma tazminatı ve lüks taşınmaz iddiaları

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek’in eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına lüks bir dubleks daire alındığı; daire bedeli ve geçmişe dönük kira ödemelerinin elden teslim edildiği iddia edildi. Ayrıca yaklaşık 80 milyon lira tutarındaki boşanma tazminatının ödendiği, bu tutarın bir bölümünün dövizle sağlandığı ve kalan kısmının lüks araç alımlarında kullanıldığı öne sürüldü.

Taşınmaz ve araç devri iddiaları

İddianamede, Muhittin Böcek ile Zuhal Böcek’in ortak çocukları adına lüks bir villa alındığı, bu alımların döviz ve altın alım-satımı görüntüsü verilerek gerçekleştirildiği tespitlerine yer verildi. Ayrıca yakınlar adına Land Rover, Audi ve Mini Cooper marka lüks araçların alındığı ve bazı araçların elden nakit ödemeyle temin edildiği bildirildi.

Rolex saatler ve elden para iddiaları

Soruşturma sırasında ele geçirilen Rolex marka saatlere ilişkin olarak, bu saatlerin bazı iş insanları tarafından satın alınıp şüphelilere teslim edildiği değerlendirildi. İddianamede ayrıca, bazı iş insanlarının iskan ve ruhsat işlemlerini hızlandırma karşılığında elden para verdiği iddiası da yer aldı.

İskan, ruhsat ve bağış talepleri

Dosyada, özellikle Aksu Altıntaş bölgesinde faaliyet gösteren müteahhitlerden iskan ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması karşılığında daire ve iş yeri talep edildiği; bazı müteahhitlerin mağdur olmamak için bu talepleri kabul etmek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri belirtildi. Ayrıca bazı müteahhitlerin iskan süreçlerinde vakıflara bağış yapmaya icbar edildikleri ve belediyeye araç hibesi talepleriyle karşılaştıkları iddiası da yer aldı.

Müsadere talebi ve dava süreci

Başsavcılık, soruşturma kapsamında el konulan yaklaşık 170 milyon lira tutarındaki nakit mevduat ile birlikte; 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, lüks saatler ve elektronik eşyalar dahil olmak üzere toplam değeri yaklaşık 258 milyon 600 bin lira olan malvarlığının müsaderesini talep etti.

Hazırlanan 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi ve dosya 2026/23 iddianame değerlendirme numarasıyla kayda alındı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüphelilerin ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor.

