Muğla-Denizli Karayolunda Kaza: 5 Yaralı, 2'si Kritik

Muğla-Denizli Karayolunda Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Olay Yeri ve Araç Bilgileri

Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi Sodra mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 48 NT 709 plakalı araç ile 20 ASR 946 plakalı aracın karıştığı çarpışma sonucu trafik ekiplerine bilgi verildi. Bazı kaynaklarda olay yeri Soda mevkii olarak da geçiyor.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kaza haberinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle çok sayıda 112 ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Çift taraflı meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazadan etkilenenlerden 2 kişinin hayati tehlikesi bulunduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA-DENİZLİ KARAYOLU YARAŞ MAHALLESİ SODRA MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.