DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Muğla-Denizli Karayolunda Kaza: 5 Yaralı, 2'si Kritik

Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi Sodra mevkiinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı; 2'sinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 19:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:04
Muğla-Denizli Karayolunda Kaza: 5 Yaralı, 2'si Kritik

Muğla-Denizli Karayolunda Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Olay Yeri ve Araç Bilgileri

Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi Sodra mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 48 NT 709 plakalı araç ile 20 ASR 946 plakalı aracın karıştığı çarpışma sonucu trafik ekiplerine bilgi verildi. Bazı kaynaklarda olay yeri Soda mevkii olarak da geçiyor.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kaza haberinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle çok sayıda 112 ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Çift taraflı meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazadan etkilenenlerden 2 kişinin hayati tehlikesi bulunduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA-DENİZLİ KARAYOLU YARAŞ MAHALLESİ SODRA MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ...

MUĞLA-DENİZLİ KARAYOLU YARAŞ MAHALLESİ SODRA MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları