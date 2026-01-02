Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal'ın yengesi: 'Silah sesleri duyuldu'

Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken kaybolan Elif Kumal için yürütülen arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Olayla ilgili konuşan yengesi Fatma Kumal, bölgedeki iddiaları ve beklentilerini anlattı.

Enis G. ile görüştüğü an: 'Saat 11.23'

Fatma Kumal, olay günü Enis G. ile Messenger üzerinden yaptığı telefon görüşmesini aktardı: 'Enis beni Messenger üzerinden aradı. Benim sosyal medyamda ekli değil, numarası da yoktu. Aramasını gördüm, geri döndüm. Yanlışlıkla mı aradın, bilinçli mi diye sordum. Bana Elif’in kayıp olduğunu söyledi. Saat 11.23’tü.'

Çelişkili ifadeler ve şüpheler

Kumal, Enis G.'nin ifadelerine ilişkin şüphelerini şöyle dile getirdi: '(Enis G.) Gece bir tartışma olduğunu, Elif’in ortamdan ayrıldığını söyledi. Eve gittiğini iddia etti ama bizim evimizin girişinde kamera var, herhangi bir giriş çıkış yok. ‘Sabaha kadar dağda aradım’ diyor ama beni saat 11.23’te arıyor. Olay gece oluyor. Bu vakte kadar neden beklendi? Bunun saati mi var şüpheli bir vaka bu.'

Fatma Kumal, altı gündür etkisiz arama sonuçları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, 'Altı gündür bu dağlarda elimiz boş dönüyoruz. Ne araba var ne kardeşimiz. Kuş olup uçmadı, yer yarılıp içine girmedi. Yemek yok, uyku yok. Gözünü kapatınca bile açmak istiyorsun. Kabustan uyanmak istiyorum' dedi.

Örtbas iddiası ve çağrı

Kumal, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia ederek, 'Bu şahıs darbettiği halde eli kolu serbest geziyor. Benim içim bunu kaldırmıyor. Bu ülkenin de kaldırmasını istemiyorum. Herkes bildiğini konuşsun. Saklayan olabilir. Bugün bize, yarın size' ifadelerini kullandı.

Silah sesleri iddialarına değinen Kumal, 'O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar, bir yere sakladılar ya da bir itiş kakış sırasında zarar verdiler. Nerede olduğunu onlar biliyor. Benim kapıma da getirip bıraksınlar kardeşimi' dedi.

Arama çalışmalarına değinen Kumal, 'İzlemekle yaşamak çok farklı. Ben iki küçük çocuğumu evde bırakıp geldim. Burada dondurucu bir soğuk var. AFAD, jandarma, gönüllüler herkes sahada ama alan çok büyük. Sahalar genişletilmeli. Lütfen destek olun' çağrısında bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları

Kumaların verdiği bilgiye göre, Elif'in kamp yaptığı alan, gölet bölgesi ve çevresi Bayraktar TB2 insansız hava aracı ile havadan taranıyor; helikopter destekli aramalar aynı bölgelerde aralıksız sürüyor. Kara, hava ve su altı unsurlarının koordineli çalışmasına gönüllü off-road grupları da destek veriyor.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin çok yönlü olarak sürdüğünü ve soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

