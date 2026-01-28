Antalya’da 10 Yıllık Faili Meçhul Kadın Cinayeti DNA ile Aydınlatıldı

Bakan Ali Yerlikaya, 29.02.2016 tarihli S.K. cinayetinin, hapisteki M.K.'nın DNA profiliyle eşleşmesi sonucu aydınlatıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:11
Bakan Yerlikaya: Katil hapiste

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında olaya ilişkin detayları paylaştı ve katilin hapiste olduğunu belirtti.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadına ilişkin dosya, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geriye dönük olarak yeniden ele alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği titiz ve teknolojik bir çalışma başlattı.

Soruşturma süreci ve DNA eşleşmesi

Arşiv çalışmaları sırasında, 14 Haziran 2019 tarihinde Antalya Muratpaşa ilçesinde öldürülen K.K.D. adlı kadın cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi. 2019 yılında K.K.D. cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.'nın, 2016 yılındaki cinayetin faili olabileceği değerlendirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hapisteki M.K.'dan 25 Kasım 2025 tarihinde kan örneği alarak, 2016 yılında öldürülen S.K.'dan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. 22 Ocak 2026 tarihinde gelen cevapta, 2016 yılında elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.'dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi.

Bu sonuçla 29 Şubat 2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katilinin de M.K. olduğu belirlendi. Yerlikaya, "Cinayet aydınlatıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. 2 kadını öldüren vicdansız polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimizle geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece gündüz mücadelemize devam ediyoruz.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

