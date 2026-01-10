Iğdır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Iğdır Üniversitesi Suveren köyü yolunda saat 23.20'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 00:35
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 00:35
Edinilen Bilgiler

Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Iğdır Üniversitesi Suveren köyü yolu üzerinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları