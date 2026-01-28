Hatay Dörtyol'da Yanan Evde 5'i Çocuk 7 Kişilik Aile İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay Dörtyol'da Yanan Evde 5'i Çocuk 7 Kişilik Aile İtfaiye ile Kurtarıldı
Olayın Detayları
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesindeki 2 katlı müstakil evin giriş katında yangın çıktı. Alevlerin sardığı evi fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Evin ikinci katında bulunan 5’i çocuk, 7 kişilik aile ekiplerce güvenli şekilde tahliye edildi.
İtfaiye personelinin çocukları kucaklarında taşıyarak çıkarması takdir topladı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.
