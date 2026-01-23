Antalya'da 12 tutuklama: Suç örgütü, zimmet, tarihi eser ve kaçak ürün operasyonu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda suç unsuruna müdahale etti. Operasyonlar sonucu farklı suçlardan toplamda 12 şüpheli tutuklandı, çok sayıda kaçak mal ele geçirildi.

Suç örgütü soruşturması

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddiasıyla yürütülen çalışmada bir olayda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; bunlardan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Zimmetle ilgili operasyon

Zimmet suçuna yönelik operasyonda bir olayda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 5'i şubeden, 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı.

Tarihi eser kaçakçılığı

Tarihi eser kaçakçılığı kapsamında yapılan operasyonda bir şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda 38 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

5607 Sayılı Kanun kapsamındaki kaçakçılık

Kepez, Muratpaşa, Manavgat ve Alanya'da gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda toplam 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İş yeri, depo ve ikamet aramalarında ele geçirilen kaçak mallar arasında 1 milyon 970 bin 620 adet kaçak makaron, 1.298 paket kaçak sigara, 783 kilogram kaçak tütün ve 125 adet kaçak elektronik sigara yer aldı.

Aranan şahıslar

KOM ekipleri ayrıca aranan şahıslara yönelik çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakaladı.

Emniyet müdürlüğünün saha çalışmalarıyla, farklı suç kategorilerinde önemli ele geçirmeler sağlanırken, adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

