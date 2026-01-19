Antalya'da 14 Yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan Yol Kenarında Ölü Bulundu

Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun yol kenarında cansız bedeni bulundu

Olayın Detayları

Antalya'da sabah saatlerinde, Kez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 14 yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde polis ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni, adli işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze Teslimi ve Ailenin Tepkisi

Çalışkan'ın cenazesi, Adli Tıp'taki otopsi ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan anne ve babası, gözyaşlarına boğuldu; annenin ayakta durmakta zorlandığı ve yakınları tarafından teselli edildiği görüldü.

Ailenin verdiği bilgiye göre Çalışkan, dün öğlen saatlerinde Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Saatlerin ilerlemesi ve telefonlara yanıt alınamaması üzerine aile, polise başvurarak kayıp müracaatında bulundu.

