Antalya'da 15 Bin Extacy Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Narkotik ekiplerinin operasyonunda 15 bin extacy hap ele geçirildi, A.K. ve T.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:09
Operasyonun detayları ve şüphelilerin yakalanma süreci

Antalya'da yürütülen narkotik çalışmaları sonucu, 15 bin adet extacy hap ele geçirildi ve olayla bağlantılı iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, başka illerden temin ettikleri uyuşturucu/uyarıcı maddeleri evlerinde depoladıkları ve araçlarıyla satış dağıtımı yaptıkları tespit edilen A.K. ve T.Ö. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 poşet içerisinde 15 bin adet extacy maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. ve T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

