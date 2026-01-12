Antalya'da 16 milyar 678 milyon 552 bin lira el konuldu: Vali Şahin 'Korkunç bir rakam'

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 4 bin 29 kişi yakalandı, bunlardan 930 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve suç unsuru ele geçirilirken, 15 çalıntı otomobil, 27 motosiklet ve 10 elektrikli bisiklet bulundu. Ayrıca 81 bin 236 lira değerinde ziynet eşyası ile 3 bin lira nakit para ele geçirildi.

Kaçakçılık, mali ve organize suçlara yönelik 177 operasyon gerçekleştirildi; 316 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 24 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda milyonlarca adet kaçak makaron, tonlarca kaçak tütün, binlerce litre kaçak alkol, tarihi eserler, sahte para ve sahte belgeler ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 14 operasyonda 17 organizatör hakkında işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı. Mobil Göç Noktalarında yapılan kontrollerde binlerce yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Antalya genelinde 108 bin 468 yabancı uyruklu kişinin oturma ve çalışma izinli olarak ikamet ettiği bildirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede Aralık ayında 876 operasyon düzenlendi, 968 şüpheliye işlem yapıldı, 85 kişi tutuklandı. Operasyonlarda kilogramlarca uyuşturucu madde ile binlerce sentetik hap ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 429 bin 611 sürücü kontrol edilirken 77 bin 659 idari para cezası uygulandı. 2 bin 49 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 1 bin 310 kişi yaralandı.

Sahil Güvenlik ekipleri 2 bin 187 saat görev icra edip 568 gemi ve tekneyi kontrol etti; mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen 84 işletmeye yasal işlem yapıldı.

2025 yılı toplam verileri

Vali Şahin, 2025 yılında il genelinde 119 bin 999 asayiş olayı meydana geldiğini ve olayların yüzde 99,4'ünün aydınlatıldığını açıkladı. Suçların 46 bin 252'si kişilere, 16 bin 663'ü malvarlığına, 15 bin 288'i topluma, 1 bin 530'u millete ve devlete karşı işlendi.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 49 bin 587 kişi yakalandı, 9 bin 554 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 bin 685 tabanca, 20 uzun namlulu silah ile milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve nakit para ele geçirildi.

Kaçakçılık, mali ve organize suçlar

Kaçakçılık, mali ve organize suçlara yönelik 1 bin 883 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 3 bin 659 şüpheliye işlem yapılırken, 603 kişi tutuklandı. Operasyonlarda tonlarca kaçak alkol, milyonlarca makaron, siyanür, tarihi eser, sahte para ve kaçak ilaç ele geçirildi.

Vali Şahin, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve ele geçirilen 16 milyar 678 milyon 552 bin 438 lira tutarına ilişkin olarak bunu 'Korkunç bir rakam' diye nitelendirdi.

Göçmen kaçakçılığı ve narkotik

Göçmen kaçakçılığına yönelik 104 operasyonda 211 organizatör hakkında işlem yapıldı, 75 kişi tutuklandı. Yakalanan 680 düzensiz göçmen GÖKSEM'e teslim edildi. Antalya genelinde oturma ve çalışma izinli 108 bin 468 yabancı uyruklu kişi ikamet ediyor.

Narkotik alanında 2025'te 11 bin 401 operasyon gerçekleştirildi; 12 bin 889 şüpheliye işlem yapıldı, 1 bin 660 kişi tutuklandı. "NARKO KAPAN ANTALYA-2" operasyonunda 503 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda yüzlerce kilogram uyuşturucu ile milyonlarca kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Siber suçlar ve denetimler

Siber suçlara yönelik 105 operasyonda 602 şüpheli yakalandı, 166 kişi tutuklandı. Yıl boyunca 5 milyon 342 bin sürücü denetlendi, 1 milyon 222 bin idari para cezası uygulandı. Trafik kazalarında 98 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 35 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik ekipleri 41 bin 683 saat görev yapıp 13 bin 407 gemi ve tekneyi kontrol etti, mevzuata aykırı faaliyette bulunan 2 bin 148 işletmeye işlem yapıldı.

Trafik verileri: Denetim arttı, can kaybı azaldı

Vali Şahin, trafik denetimlerinde artış olmasına rağmen can kaybında azalma sağlandığını belirtti. 2024'te 4 milyon 395 bin 144 olan sürücü denetimi, 2025'te 5 milyon 342 bin 857'ye yükseldi (%21,6 artış). Uygulanan idari para cezası sayısı 2024'te 1 milyon 98 bin 980, 2025'te 1 milyon 222 bin 226 oldu (%11,2 artış).

Trafikten men edilen araç sayısı 36 bin 267'den 40 bin 176'ya çıktı (%10,8 artış). Trafik kazası sayısı 2024'te 24 bin 889, 2025'te 26 bin 89 olarak kaydedildi (%4,8 artış). 2024'te kazalarda 116 kişi hayatını kaybederken 2025'te bu sayı 98'e düştü; yaralanan sayısı ise 2024'te 18 bin 122, 2025'te 19 bin 35 oldu. Bu verilerle trafik kazalarındaki ölüm sayısında %15,5 azalış sağlandı.

Araç sayıları

Antalya'da tescilli motorlu araç sayısı 2024'te 1 milyon 560 bin 455, 2025'te 1 milyon 670 bin 724 oldu (%7,1 artış). Motosiklet sayısı ise 489 bin 626'dan 532 bin 817'ye yükseldi.

Toplantıda yaşanan bir an

Toplantının sonlarına doğru İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu rahatsızlandı. Vali Şahin, Zaimoğlu'nun yoğun tempo nedeniyle tansiyonunun düştüğünü ve dinlendikten sonra toplantıyı takip ettiğini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

EXPO ve COP31 süreci

Vali Şahin, EXPO alanının Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği sürecinin değerlendirmeleriyle dönüşüme uğrayacağını belirtti. Bakan Murat Kurum'un COP31 Başkanı olduğunu hatırlatan Şahin, EXPO alanındaki eksikliklerin bu vesileyle tamamlanacağını ve alanın Kasım ayında COP31'i takiben Antalya ve Türkiye hizmetine 12 ay 365 gün sunulacak şekilde düzenleneceğini söyledi.

