Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli Mehmet K. teslim oldu ve tutuklandı

Bafra'da iş yerinde 6 el ateş edilen Recep Liman yaralandı; şüpheli Mehmet K. teslim olarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:09
Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli Mehmet K. teslim oldu ve tutuklandı

Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli teslim oldu

Olayın detayları

Samsun'un Bafra ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerinde 4 gün önce meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili aranan şüpheli teslim oldu. Olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet K. (25), iş yeri sahibi Recep Liman (56)'a bulunduğu sırada 6 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Recep Liman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Liman, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin teslimi ve yargılama süreci

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet K., bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararın ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

