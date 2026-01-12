Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 43 Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarma ekiplerinin eş zamanlı çalışması

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik 'Çember' operasyonu gerçekleştirildi. 86 tim ve 258 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda toplam 43 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 1 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu, 3 yaralama, 2 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 cinsel suç, 11 diğer suçlar ve 18 ifadeye yönelik olmak üzere suç dağılımına göre isimler bulunuyor.

Ayrıca şahıslardan 16’sı 0-2 yıl, 7’si 2-5 yıl ve 2’si 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

AYDIN GENELİNDE YAPILAN ‘ÇEMBER’ OPERASYONU KAPSAMINDA İKİ GÜNDE 43 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.