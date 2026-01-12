Aydın'da 'Çember' Operasyonu — 43 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarmanın 'Çember' operasyonunda 86 tim ve 258 personelle yapılan eş zamanlı çalışmada toplam 43 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:08
Jandarma ekiplerinin eş zamanlı çalışması

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik 'Çember' operasyonu gerçekleştirildi. 86 tim ve 258 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda toplam 43 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 1 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu, 3 yaralama, 2 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 cinsel suç, 11 diğer suçlar ve 18 ifadeye yönelik olmak üzere suç dağılımına göre isimler bulunuyor.

Ayrıca şahıslardan 16’sı 0-2 yıl, 7’si 2-5 yıl ve 2’si 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

