Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok

Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü

İhbar üzerine müdahale edildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Alaettin Mahallesi 3026 Sokak'ta bulunan dairede başlayan alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak dairede ağır maddi hasar oluştu ve daire küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin tahkikat sürüyor.

