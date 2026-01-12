Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok

Balıkesir Erdek'te Alaettin Mahallesi'ndeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; daire küle döndü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:11
Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok

Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü

İhbar üzerine müdahale edildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Alaettin Mahallesi 3026 Sokak'ta bulunan dairede başlayan alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak dairede ağır maddi hasar oluştu ve daire küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin tahkikat sürüyor.

ERDEK’TE DAİRE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

ERDEK’TE DAİRE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

ERDEK’TE DAİRE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti
2
Aydın'da 'Çember' Operasyonu — 43 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli Mehmet K. teslim oldu ve tutuklandı
4
Keçiören'de Kar Küreme ve Tuzlama Seferberliği — Yaya Güvenliği Sağlanıyor
5
Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü
6
Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok
7
Nazilli'de 1 Ton Portakal Çalan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları