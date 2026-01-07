Antalya'da 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalama
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü A.C., düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
Yakalanan şahısın jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
ANTALYA’DA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 26 YIL 4 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.