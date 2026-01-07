Antalya'da 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.C. jandarma operasyonuyla yakalandı; işlemler sonrası tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:27
Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü A.C., düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Yakalanan şahısın jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

