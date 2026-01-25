Antalya'da 27 Yıllık Tamirci, Hurda Malzemeyle Saate 160 Kilometre Hıza Ulaşan Araç Yaptı

Antalya'da hurdadan yapılan araç saatte 160 kilometre hıza ulaştı

Antalya'da 27 yıllık motosiklet tamircisi İsa Yalçın, arkadaşlarının "yapamazsın" sözlerine aldırış etmeden hurda ve çıkma parçalardan oluşturduğu aracın ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Projesini kendi hazırlayan Yalçın'ın yarış arabalarını andıran aracı, saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Yalçın, uzun yıllardır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "27 senedir motor tamircisiyim. Küçüklüğümden bu yana hep gerçekleştirmek istediğim bir hayalimdi. Şimdi böyle bir proje yaptık. Çıkma parçalardan, hurdalardan tamamlayarak. 2 yıl sonra bu hale getirdim. Önce 3 tekerlekli yapmaya çalıştık, ancak istediğimiz potansiyeli alamadık. Suyla çalıştırmayı denedik, ama verim alamadık. Tekrar benzinle çalıştırdık ve istediğimiz potansiyeli aldık. Ama biraz daha geliştirmek istiyorum" dedi.

'Yapamazsın' dediler, o ise vazgeçmedi

Projeye ilk adımından itibaren zorluklarla karşılaştığını anlatan Yalçın, "İlk iskeletini yapmam yaklaşık 1 senemi aldı. Her şeyi bilinçli bir şekilde yapmaya özen gösterdik. Yapım aşamasında çok sıkıntılar yaşadık. Herkes 'yapamazsın, boş ver' dedi. Ama hiçbir zaman hayallerimizden vazgeçmedik. Yapmaya başladıktan, her şey bir araya geldikten sonra güzel bir şey elde ettik. Ortalama 160 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Ama bizim maksadımız burada hız değil, hobi ve güvenlik" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın projesi, azim ve teknik bilgiyle hurdadan da yüksek performanslı bir araç çıkarılabileceğinin somut örneğini oluşturuyor.

