Antalya'da 27 Yıllık Tamirci, Hurda Malzemeyle Saate 160 Kilometre Hıza Ulaşan Araç Yaptı

Antalya'da 27 yıllık motosiklet tamircisi İsa Yalçın, hurdadan ve çıkma parçalardan kendi projeyi yaparak saatte 160 kilometre hıza ulaşan aracı tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:11
Antalya'da 27 Yıllık Tamirci, Hurda Malzemeyle Saate 160 Kilometre Hıza Ulaşan Araç Yaptı

Antalya'da hurdadan yapılan araç saatte 160 kilometre hıza ulaştı

Antalya'da 27 yıllık motosiklet tamircisi İsa Yalçın, arkadaşlarının "yapamazsın" sözlerine aldırış etmeden hurda ve çıkma parçalardan oluşturduğu aracın ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Projesini kendi hazırlayan Yalçın'ın yarış arabalarını andıran aracı, saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Yalçın, uzun yıllardır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "27 senedir motor tamircisiyim. Küçüklüğümden bu yana hep gerçekleştirmek istediğim bir hayalimdi. Şimdi böyle bir proje yaptık. Çıkma parçalardan, hurdalardan tamamlayarak. 2 yıl sonra bu hale getirdim. Önce 3 tekerlekli yapmaya çalıştık, ancak istediğimiz potansiyeli alamadık. Suyla çalıştırmayı denedik, ama verim alamadık. Tekrar benzinle çalıştırdık ve istediğimiz potansiyeli aldık. Ama biraz daha geliştirmek istiyorum" dedi.

'Yapamazsın' dediler, o ise vazgeçmedi

Projeye ilk adımından itibaren zorluklarla karşılaştığını anlatan Yalçın, "İlk iskeletini yapmam yaklaşık 1 senemi aldı. Her şeyi bilinçli bir şekilde yapmaya özen gösterdik. Yapım aşamasında çok sıkıntılar yaşadık. Herkes 'yapamazsın, boş ver' dedi. Ama hiçbir zaman hayallerimizden vazgeçmedik. Yapmaya başladıktan, her şey bir araya geldikten sonra güzel bir şey elde ettik. Ortalama 160 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Ama bizim maksadımız burada hız değil, hobi ve güvenlik" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın projesi, azim ve teknik bilgiyle hurdadan da yüksek performanslı bir araç çıkarılabileceğinin somut örneğini oluşturuyor.

ANTALYA'DA 27 YILLIK MOTOSİKLET TAMİRCİSİ İSA YALÇIN, ARKADAŞLARININ ‘YAPAMAZSIN' SÖZLERİNE...

ANTALYA'DA 27 YILLIK MOTOSİKLET TAMİRCİSİ İSA YALÇIN, ARKADAŞLARININ ‘YAPAMAZSIN' SÖZLERİNE ALDIRIŞ ETMEDEN HURDA VE TOPLAMA MALZEMELERLE SAATTEKİ HIZI 160 KİLOMETREYİ BULAN ARAÇ YAPTI.

ANTALYA'DA 27 YILLIK MOTOSİKLET TAMİRCİSİ İSA YALÇIN, ARKADAŞLARININ ‘YAPAMAZSIN' SÖZLERİNE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde
2
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
3
Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
4
İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı
5
Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
6
Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
7
Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları