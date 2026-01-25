Malatya'da Minibüs Kontrolden Çıktı, Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

Malatya'da Minibüs Kayısı Bahçesine Uçtu

Olay Yeri ve Zaman

Kaza, 13.45 sıralarında havaalanı yolu 7. Ana Jet Üssü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 46 ABY 225 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu ve devrildi.

Olayda aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

