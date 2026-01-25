Malatya'da Minibüs Kontrolden Çıktı, Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

Malatya'da 13.45'te havaalanı yolu 7. Ana Jet Üssü mevkiinde minibüs kayısı bahçesine uçtu; sürücü yaralandı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:07
Malatya'da Minibüs Kontrolden Çıktı, Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

Malatya'da Minibüs Kayısı Bahçesine Uçtu

Olay Yeri ve Zaman

Kaza, 13.45 sıralarında havaalanı yolu 7. Ana Jet Üssü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 46 ABY 225 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu ve devrildi.

Olayda aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS KAYISI BAHÇESİNE UÇTU

MALATYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS KAYISI BAHÇESİNE UÇTU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da yasak ilişki cinayeti: Kadın sevgilisinin boğazını kesti
2
Karabük Yenice’de Otomobil Demir Bariyere Çarptı: 1 Yaralı
3
Silivri'de Alkollü Sürücü Kantar Binasına Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Hakkari'de kızakla kayarken otobüsün altına giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
5
Endonezya'da Batı Java Heyelanı: Can Kaybı 16'ya Yükseldi
6
Gazipaşa'da Kaçan Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı
7
Başakşehir'de Kamyon Kabini Düştü: Şoför Ali Çevik Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları