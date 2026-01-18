Çorum'da Fiat-Tofaş Motor Yangını: 19 SE 233 İtfaiye Müdahalesiyle Kurtarıldı

Olay ve müdahale

Çorum'da, Kerebigazi Caddesi üzerinde sahibi tarafından çalıştırılmak istenirken motor kısmında alev çıkan Fiat-Tofaş marka otomobil, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle küle dönmekten kurtarıldı.

Yangın, 19 SE 233 plakalı araçta motor çalıştırılma anında başladı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ve soruşturma

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını söndürdü ve aracın tamamen yanmasını önledi.

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Tofaş otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı