Antalya'da 3 aylık evli Helin K.'nin ölümü: Eşi tutuklandı, aile 'intihar değil' diyor

Antalya'da 3 aylık evli Helin K. silahla yaralandı ve yaşamını yitirdi. Eşi İsmail K. 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı; ailesi olayın intihar olmadığını savunuyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:50
Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 aylık evli 24 yaşındaki Helin K., eşi İsmail K. tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Sütçüler Caddesi üzerindeki bir apartmanda önceki gece yaşandı. İddiaya göre genç çift, babasının evinden döndükten sonra aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı. Komşuların kapıya gelmesi ve içeriden gelen silah sesi üzerine kapıyı açan İsmail K., eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek kucağında bulunan Helin K.'yı kendi imkânlarıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından cenaze yakınları tarafından alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmail K., adliyeye sevk edildi; savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailenin iddiaları ve tepkiler

Genç kadının ağabeyi Emrah Nama, kardeşinin intihar etmediğini savunarak, "Asla intihar ettiğini düşünmüyorum. Neşe dolu bir insandı" dedi. Ağabey, evlilik sürecinde kardeşinin kredi çektiğini, düğününü ve eşyalarını kendisinin karşıladığını, olaydan üç gün önce ise kardeşine araç alındığını belirtti.

Emrah Nama ayrıca eşin ailesiyle öncesinde sorun yaşandığını ve kısa süre önce babasının İsmail K.'ya silah hediye ettiğini iddia etti. Nama, "Kardeşimiz için adli mercilere sesleniyorum, adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olaydan birkaç gün önce Eskişehir'e gelerek ablasının yanına uğradıklarını söyleyen abla İlkay Adıyaman, "Olaydan 3-4 gün önce Eskişehir'e geldiler. Bu süre zarfında Helin bana boşanmak istediğini, ama boşanur ise kendisini öldüreceğini söyledi" dedi ve kardeşinin intihar edecek biri olmadığını vurguladı.

Diğer abla Eylem Dereli ise, "Helin neşe dolu bir insandı, Helin öldürüldü, Helin'in gençliği, hayatı bizim kursağımızda kaldı" diyerek tepkisini dile getirdi.

İddialar, ailenin açıklamaları ve savcılık süreci soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam ediyor.

HELİN K. VE EŞİ İSMAİL K.

