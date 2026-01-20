Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Esenler'de içinde yolcular bulunan İETT otobüsü iddiaya göre gaz pedalının takılması sonucu kontrolden çıkarak otoparka daldı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:43
Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı

Esenler Uludağ Caddesi'nde saat 12.50 sıralarında meydana gelen kazada, içinde yolcuların bulunduğu bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki otoparka daldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan otobüsün gaz pedalı takılı kaldı. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından otoparka girerek park halindeki araçlara çarptı. Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri ve kaza yapan otobüs, dronla havadan görüntülendi.

Tanıkların ifadeleri

Kamil Çepni olayı anlattı: "Arkadaşımız lastikçinin yanına gelmiştik. Birden gürültü duyduk. Arama kurtarma gönüllüsü olduğum için hemen otobüsün kapısını açmasını söyledim. İçerde 25 kişi vardı. Bunları tahliye ettikten sonra olay yerinin güvenliğini aldık. Arkadaşlar geldi. Yaralı yok. Kimsenin burnu bile kanamadı. Bize söylenen arabanın gaz pedalının takıldığı. Şoförün durumu da iyi".

Ahmet Şen ise şunları söyledi: "Ben burada esnafın. O sırada müşterimiz vardı. Büyük bir gürültü koptu. Hızlı bir şekilde geldi. Garajın üzerine çıktı. Otobüsün içinde yaklaşık 20-25 yolcu vardı. Sürücüyle birlikte yolcuları tahliye ettik. Yolcuları indirdik. Yaralanan yoktu. Büyük bir ihtimalle gaz pedalı takılı kaldı. Çocuk ve kadınları güvenli bir şekilde indirdik. Sonra polise bildirdik".

Olayda yaralanma bildirilmezken, kaza sonrası bölge güvenlik şeridiyle çevrildi ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Esenler'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü otoparka daldı, faciadan dönüldü

Esenler'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü otoparka daldı, faciadan dönüldü

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 17 Yaşındaki Şüpheli Arkadaşını Bıçakladı — Tutuklandı
2
Keşan'da Takside Yastık İçinden Uyuşturucu Ve 34 bin 595 TL Ele Geçirildi
3
Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’dan Asayiş Personeline Başarı Belgeleri
4
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 173 Şüpheli, 19 Tutuklama
5
Ankara Elmadağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı — Komşu Müdahalesiyle Kurtuluş
6
Karabük’te Baba Tüfekle Yaraladı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları