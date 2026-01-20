Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı

Esenler Uludağ Caddesi'nde saat 12.50 sıralarında meydana gelen kazada, içinde yolcuların bulunduğu bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki otoparka daldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan otobüsün gaz pedalı takılı kaldı. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından otoparka girerek park halindeki araçlara çarptı. Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri ve kaza yapan otobüs, dronla havadan görüntülendi.

Tanıkların ifadeleri

Kamil Çepni olayı anlattı: "Arkadaşımız lastikçinin yanına gelmiştik. Birden gürültü duyduk. Arama kurtarma gönüllüsü olduğum için hemen otobüsün kapısını açmasını söyledim. İçerde 25 kişi vardı. Bunları tahliye ettikten sonra olay yerinin güvenliğini aldık. Arkadaşlar geldi. Yaralı yok. Kimsenin burnu bile kanamadı. Bize söylenen arabanın gaz pedalının takıldığı. Şoförün durumu da iyi".

Ahmet Şen ise şunları söyledi: "Ben burada esnafın. O sırada müşterimiz vardı. Büyük bir gürültü koptu. Hızlı bir şekilde geldi. Garajın üzerine çıktı. Otobüsün içinde yaklaşık 20-25 yolcu vardı. Sürücüyle birlikte yolcuları tahliye ettik. Yolcuları indirdik. Yaralanan yoktu. Büyük bir ihtimalle gaz pedalı takılı kaldı. Çocuk ve kadınları güvenli bir şekilde indirdik. Sonra polise bildirdik".

Olayda yaralanma bildirilmezken, kaza sonrası bölge güvenlik şeridiyle çevrildi ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

