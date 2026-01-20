Elazığ'da Tirnik Geçidi Çığ Sonrası Ulaşıma Açıldı
İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi
Elazığ'da, Palu ilçesi Tarhana köyü yakınlarında meydana gelen çığ sonucu kapanan Tirnik Geçidi, gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışmayla yolu temizledi. Ekiplerin müdahalesiyle geçidin trafiğe açıldığı bildirildi.
Yetkililer, muhtemel yeni çığ risklerine karşı bölgede alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü ve ekiplerin kontrollü çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
