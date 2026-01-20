Edirne'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Bin Kg Kıyılmış Tütün ve 1 Milyon 10 Bin Makaron Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri İstasyon Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çok sayıda üretim malzemesi ve tütün ele geçirdi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan İstasyon Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, kaçak tütün ve makaron imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ekipman ve ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında: 3 adet makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 140 bin adet doldurulmuş makaron, 1 milyon 10 bin adet boş makaron, 2 bin kilogram kıyılmış tütün, 136 paket 100 gramlık tütün, çok sayıda kilitli boş ambalaj paketi ve 1 adet tütün kurutma düzeneği bulunuyor.

Operasyon kapsamında, konu ile ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

