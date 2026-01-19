Antalya'da 3 aylık evli kadının silahla ölümü: Eşi tutuklandı

Kepez'de tartışma sonrası gelen silah sesi, soruşturma sürüyor

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, 3 ay önce evlenen Helin K. (24) ve eşi İsmail K. arasında tartışma çıktı.

Genç çift, babasının evinden döndükten sonra evlerine döndüklerinde yaşanan tartışmayı duyan komşular kapıya gelerek durumu kontrol etti. Komşuların belirttiğine göre daire içerisinden bir el silah sesi duyuldu.

Kapıyı açan İsmail K., eşinin hayatına son vermek istediğini söyleyerek kucağında bulunan Helin K.'yı kendi imkanlarıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından genç kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturmayı yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsmail K.'yı gözaltına alarak ifadeye aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

