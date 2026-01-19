Antalya'da 3 aylık evli kadının silahla ölümü: Eşi tutuklandı

Antalya'da 3 aylık evli Helin K. (24) başından silahla vuruldu; eşi İsmail K. hastaneye götürdü, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:34
Antalya'da 3 aylık evli kadının silahla ölümü: Eşi tutuklandı

Antalya'da 3 aylık evli kadının silahla ölümü: Eşi tutuklandı

Kepez'de tartışma sonrası gelen silah sesi, soruşturma sürüyor

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, 3 ay önce evlenen Helin K. (24) ve eşi İsmail K. arasında tartışma çıktı.

Genç çift, babasının evinden döndükten sonra evlerine döndüklerinde yaşanan tartışmayı duyan komşular kapıya gelerek durumu kontrol etti. Komşuların belirttiğine göre daire içerisinden bir el silah sesi duyuldu.

Kapıyı açan İsmail K., eşinin hayatına son vermek istediğini söyleyerek kucağında bulunan Helin K.'yı kendi imkanlarıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından genç kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturmayı yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsmail K.'yı gözaltına alarak ifadeye aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA'DA EŞİNİN HAYATINA SON VERMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEREK BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE...

ANTALYA'DA EŞİNİN HAYATINA SON VERMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEREK BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE GETİRİLDİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN HELİN KUTLAY’IN EŞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ANTALYA'DA EŞİNİN HAYATINA SON VERMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEREK BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 3 aylık evli kadının silahla ölümü: Eşi tutuklandı
2
Kabil Şehr-i Nev Patlaması: 7 Ölü, 13 Yaralı
3
Bilecik'te Polis Memuru Eski Eşinin Evlendiği Polis Memurunu Vurdu — Tutuklandı
4
Kabil'de Otelde Patlama: Şehr-i Nev'de Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
5
Antalya Serik'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
6
Edirne'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kilometrelerce Kuyruk
7
Gebze'de kebapçıya silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları