Şili'de Orman Yangınları: Nuble ve Bio Bio'da 18 Ölü, 20 Bin Tahliye

Şili'de Orman Yangınları: Nuble ve Bio Bio'da 18 Ölü

24 aktif yangın, 20 bin kişi tahliye edildi

Şili'nin Nuble ve Bio Bio bölgelerinde, geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 24 aktif orman yangını ile mücadele sürüyor.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkenin güneyindeki iki bölgede afet durumu ilan edildiğini açıkladı. Boric sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devam eden ciddi orman yangınları nedeniyle, Nuble ve Bio Bio bölgelerinde afet durumu ilan etmeye karar verdim. Tüm kaynaklar seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkent Santiago'nun yaklaşık 500 kilometre güneyinde yer alan Nuble ve Bio Bio'da şu ana kadar 8 bin 500 hektarlık alan yandı. Yangınlar nedeniyle en az 250 ev yıkıldı ve yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer, şiddetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklar gibi olumsuz hava koşullarının alevlerin yayılmasına yol açtığını, bu nedenle itfaiyecilerin yangınları kontrol altına alma çabalarının zorlaştığını belirtti.

