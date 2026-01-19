Grand İsias Otel davasında karar: 3 görevliye 10 yıl hapis

Adıyaman'da kamu görevlilerinin yargılandığı Grand İsias Otel davası sonucu açıklandı. Mahkeme, üç belediye görevlisini ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırırken, üç sanık beraat etti.

Dava süreci ve iddialar

6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcular ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel ile ilgili soruşturmada, 6 belediye görevlisi tutuksuz olarak Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 'taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis talep etti. Savcılık mütalaasında, yapı kontrol biriminde görevli personelin proje, yapım ve bitim aşamalarındaki görevlerini yerine getirmedikleri, bunun hukuki sorumluluğa yol açtığı belirtildi; adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu ve tutuklamaya gerek olmadığı ifade edildi.

Mahkeme kararının ayrıntıları

Mahkemece yapılan duruşmada müştekiler, müşteki avukatları, sanıklar ve sanık avukatlarının beyanları alındıktan sonra karar açıklandı. Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Büro Şefi Bilal Bağcı hakkında, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, cezanın türü ve orantılılık ilkesi gözetilerek sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi; tutuklama talepleri oy birliğiyle reddedildi.

Diğer sanıklar; daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, Ruhsat Büro Teknisyen Fazlı Karakuş ve eski İmar Müdürü Yusuf Gül hakkında ise, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçunda müspet suç bakımından takdirlerinin bulunmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

