Antalya'da ağabey cinayeti: 2 tutuklama, 5 adli kontrol

Kepez'te 16 Ocak'ta site önünde yaşanan silahlı saldırının ayrıntıları

Olay: Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560. Sokak'ta bulunan bir sitede, 16 Ocak saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda, Mehmet Emin U. (25) ile birlikte adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer alan kişilerden; Vedat U. (30) hayatını kaybederken, diğer ağabeyinin eşi Zöhre U. (35) yaralandı. Olayda yaralananlar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Görgü ve güvenlik bilgilerine göre, Mehmet Emin U., (20) motosikletle ailesinin yaşadığı siteye gelerek, otomobilde bulunan Vedat U. ve Zöhre U.'ya peş peşe ateş etti. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan ikilinin yardımına silah seslerini duyan vatandaşlar koştu; saldırgan geldiği motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Vedat U., karın, boyun ve baş bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Zöhre U.'nun tedavisinin hastanedeki süreci devam ediyor. Olay sırasında evde bulunan ve silah sesleriyle aşağı inen Vedat Uluğtekin'in annesi sinir krizi geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Saldırının ardından kaçan Mehmet Emin U., polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyet güçleri, Mehmet Emin U.'nun yanı sıra babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Burhan U., Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına verilen ifadelerin ve nöbetçi sulh ceza mahkemesindeki duruşmanın ardından, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Mehmet Emin U. ile abisi Burhan U. tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi ve serbest bırakıldı.

