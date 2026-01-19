Samsun'da 187,65 gram kokainle yakalanan F.T. tutuklandı

Samsun'da narkotik operasyonunda 187,65 gram kokain ele geçirildi; F.T. (48) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:26
Samsun'da 187,65 gram kokainle yakalanan F.T. tutuklandı

Samsun'da narkotik operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Operasyon ve gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, F.T. (48) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde arama yapıldı. Operasyonda elde edilen bulgular üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 187,65 gram kokain ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

