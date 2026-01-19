Samsun'da kokain operasyonu: 187,65 gram ele geçirildi, F.T. tutuklandı
Operasyon detayları
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, F.T. (48) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 187,65 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Yargılama ve tutuklama
Adliyeye çıkarılan F.T. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
