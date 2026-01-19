Samsun'da kokain operasyonu: 187,65 gram ele geçirildi, F.T. tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 187,65 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi; şüpheli F.T. (48) adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:18
Operasyon detayları

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, F.T. (48) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 187,65 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yargılama ve tutuklama

Adliyeye çıkarılan F.T. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

