Güngören'de Atlas Çağlayan için taziye çadırı kuruldu

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan için evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Olayın detayları

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında, 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada E.Ç. tarafından 'sustalı' diye bilinen bir bıçakla Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle meydana geldi.

Aile yakınları taziye çadırına gelerek başsağlığı ziyaretinde bulundu. Başsağlığı dilemek için gelenler arasında Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan de yer aldı.

Demir ve Ercan, aileye başsağlığı diledikten sonra oradan ayrıldı.

Atlas Çağlayan için taziye çadırı kuruldu