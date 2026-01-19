Edremit’te Tarihi Otel ve İş Hanı Yeniden Çöktü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, daha önce yağışlar nedeniyle ön cephesi kısmen yıkılan tarihi otel ve iş hanının bir bölümü bugün tamamen çöktü.

Gelişmeler ve alınan önlemler

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in kent kimliğinde önemli tarihi yapılar arasında yer alan binanın ön cephesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı yağışlar sonrası çökmeler meydana gelmişti. Olayın ardından belediye zabıta ve fen işleri ekipleri bölgeyi kordon altına alarak güvenlik önlemleri almıştı.

Bugün ise tarihi yapının geriye kalan kısmında büyük bir çökme daha yaşandı. Gürültüyle çöken binadan kopan parçalar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, daha önce alınan tedbirler sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri sürüyor.

