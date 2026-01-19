Edremit’te Tarihi Otel ve İş Hanı Yeniden Çöktü

Edremit’te, ön cephesi yağışta kısmen yıkılan tarihi otel ve iş hanının bir bölümü bugün tamamen çöktü; can kaybı yok, ekipler incelemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:57
Edremit’te Tarihi Otel ve İş Hanı Yeniden Çöktü

Edremit’te Tarihi Otel ve İş Hanı Yeniden Çöktü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, daha önce yağışlar nedeniyle ön cephesi kısmen yıkılan tarihi otel ve iş hanının bir bölümü bugün tamamen çöktü.

Gelişmeler ve alınan önlemler

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in kent kimliğinde önemli tarihi yapılar arasında yer alan binanın ön cephesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı yağışlar sonrası çökmeler meydana gelmişti. Olayın ardından belediye zabıta ve fen işleri ekipleri bölgeyi kordon altına alarak güvenlik önlemleri almıştı.

Bugün ise tarihi yapının geriye kalan kısmında büyük bir çökme daha yaşandı. Gürültüyle çöken binadan kopan parçalar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, daha önce alınan tedbirler sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri sürüyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE BİR SÜRE ÖNCE YAĞIŞLAR NEDENİYLE ÖN CEPHESİ KISMEN YIKILAN TARİHİ...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE BİR SÜRE ÖNCE YAĞIŞLAR NEDENİYLE ÖN CEPHESİ KISMEN YIKILAN TARİHİ OTEL VE İŞ HANININ BİR KISMI TAMAMEN ÇÖKTÜ.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE BİR SÜRE ÖNCE YAĞIŞLAR NEDENİYLE ÖN CEPHESİ KISMEN YIKILAN TARİHİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
TEM Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Trafiği Havadan Görüntülendi
3
Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Şüpheliye Ev Hapsi
4
Kabil'de Otelde Patlama: Şehr-i Nev'de Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
5
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Can Kaybı 26’ya Yükseldi
6
Tipi Sivas-Malatya Kara Yolunu Kapattı: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu
7
Samsun'da 187,65 gram kokainle yakalanan F.T. tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları