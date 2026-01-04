DOLAR
Antalya'da alkollü sürücü sulama kanalına düştü: 'Emniyeti arayın, polis gelsin'

Antalya Kundu Caddesi'nde sulama kanalına yuvarlanan araçtan çıkan sürücü, alkol testi ve tedaviyi reddetti; takviye ekip çağrıldı, sürücü hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:42
Antalya'da sulama kanalına yuvarlanan aracın sürücüsü alkol testi ve tedaviyi reddetti

Olayın gelişimi

Antalya'nın Kundu Caddesi 3319 Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen kazada, Süleyman Y. U. idaresindeki 07 AE 523 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek sürücüyü araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

İkna çabaları ve polis müdahalesi

Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesini ve alkol testini kabul etmedi; ekipleri zor durumda bıraktı. Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen direnç gösteren sürücü, ekiplere 'Paşam, emmioğlu' şeklinde hitap etti ve 'Emniyeti arayın, polis ekipleri buraya gelsin' talebinde bulundu. Bölgeye takviye ekip çağrıldı.

Olay yerine gelen yeğenine de 'Ben burada kaza yaptım, şarampole yuvarlandım. Sen niye beni aramadın emmioğlu' diyerek sitem eden sürücü, uzun süren çabaların ardından ikna edildi ve alkol testi yapılmak üzere polis ekip aracıyla hastaneye götürüldü.

Sürücünün geçmişi ve soruşturma

Yetkililerden alınan bilgiye göre, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine defalarca el konulduğu ve şu anda ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

