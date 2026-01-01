Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Kutlaması

Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Coşkusu
Boğaz semaları görsel bir şölenle aydınlandı
Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde düzenlenen havai fişekli yeni yıl kutlamaları, Boğaz semalarını aydınlatarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Kutlamalar sırasında ortaya çıkan görüntüler, etkinliğin renkli atmosferini ve geceyi aydınlatan havai fişek gösterilerini net bir şekilde yansıttı.
Görüntülerde, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattında gerçekleşen kutlamaların etkileyici anları böyle görüntülendi.
