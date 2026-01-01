DOLAR
Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Kutlaması

Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen havai fişekli yeni yıl kutlamaları Boğaz'ı aydınlattı; kutlamalar böyle görüntülendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:10
Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Coşkusu

Boğaz semaları görsel bir şölenle aydınlandı

Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde düzenlenen havai fişekli yeni yıl kutlamaları, Boğaz semalarını aydınlatarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Kutlamalar sırasında ortaya çıkan görüntüler, etkinliğin renkli atmosferini ve geceyi aydınlatan havai fişek gösterilerini net bir şekilde yansıttı.

Görüntülerde, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattında gerçekleşen kutlamaların etkileyici anları böyle görüntülendi.

Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişekli yeni yıl kutlamaları...

Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişekli yeni yıl kutlamaları böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

