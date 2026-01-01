Vali Nurtaç Arslan 2025'in Son Uygulamasında Polis Denetimine Katıldı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 2025 yılının bitimine saatler kala polis uygulamasına katıldı ve emniyet ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.

Yeni yıla görev başında giren personel ziyaretleri

Vali Arslan, 2025 yılının son gününde yeni yıla çalışarak girecek olan personelleri ziyaret etti. Devlet Hastanesi ve acil servisinin yanı sıra itfaiye, Garnizon Komutanlığı ve Jandarma karakolunu ziyaret ederek görevli ekiplerin tek tek yeni yıllarını kutladı.

Daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'e geçen Vali Arslan, burada görev yapan jandarma, sahil güvenlik, polis, sağlık ve itfaiye ekipleriyle görüşerek yeni yıl dileklerini iletti ve kar yağışındaki son durum ile ihbarlar hakkında bilgi aldı.

Polis uygulaması ve yol denetimi

Vali Arslan, Bartın-Zonguldak karayolundaki NEF polis uygulama noktasını ziyaret ederek denetlemelere katıldı. Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ile birlikte polislerin durdurduğu araçları denetleyen Vali, emniyet kemeri gibi kurallara uyan sürücü ve yolcuları tebrik ederek yeni yıllarını kutladı.

Denetimin ardından telsiz anonsu yapan Vali Arslan, 2 gün önce Yalova’da gerçekleşen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonta şehit olan polisleri anarak tüm emniyet teşkilatına baş sağlığı diledi.

Arslan, tüm kolluk kuvvetlerinin zor şartlarda fedakarca görev yaptığını vurgulayarak yeni yıla çalışarak giren tüm çalışanların yeni yılını kutladı.

Vali Arslan ve beraberindeki protokol son olarak Kemer Şehit Serkan Talan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görevli personelle görüştü.

